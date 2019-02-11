Нижегородский водоканал завершил капремонт трех канализационных коллекторов
Рабочие завершили работы по санации трех канализационных коллекторов. Как сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала, на всех этих объектах был произведен капремонт сетей водоотведения. Речь идет о двух участках на улицах Нижнего Новгорода и одном в районе села Федяково Кстовского района.
Работы проходили на Пролетарской улице после обрушения свода железобетонного коллектора диаметром 2000 мм. Там была произведена санация разрушенного участка длиной 110 метров. В результате был восстановлен свод коллектора, проведена его очистка от иловых отложений, песка и предметов, попавших в коллектор в результате обрушения свода.
На улице Строкина был перелом коллектора из-за его ветхости. На объекте бестраншейным способом «шнековое бурение» стеклопластиковой трубой диаметром 600мм переложено 70 метров трубопровода и установлены шесть колодцев разного диаметра.
Также специалистам удалось решить острую проблему разрушенного коллектора в селе Федяково.
ИСТОЧНИК KP.RU