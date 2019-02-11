2019-02-11T16:20:15+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде установят памятник героям Первой мировой войны

Он появится в парке Кулибина
Валерия ГРОМОВА
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Во вторник, 12 февраля 2019 года, в Нижнем Новгороде стартует конкурс на лучший эскизный проект памятника нижегородцам, погибшим в годы Первой мировой войны. Как сообщает общественная палата.

Поучаствовать могут архитекторы, художники, скульпторы и дизайнеры. Заявки будут приниматься с 12 февраля по 12 апреля в общественную палату Нижегородской области. Участник вправе представить несколько проектных предложений памятника.

Сам памятник нижегородцам, погибшим в годы Первой мировой войны, будет установлен в парке имени Кулибина.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин предложил студентам принять участие в обсуждениях, посвященных подготовке и проведению 800-летия Нижнего Новгорода.

- Считаю, что эта дата должна быть увековечена в виде памятника. Поскольку вы изучали памятные места, связанные с подвигом ополчения, то хочу попросить вас подумать, каким мог бы быть этот памятник, - объяснил губернатор. Он добавил, что в 2021 году также будет 800 лет со дня рождения Александра Невского. По мнению Никитина, память о князе должна должна быть увековечена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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