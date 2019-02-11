В Гагинском районе началась реконструкция автодороги Субботино - Большая Уда

11 Февр. 15:59 2019-02-11T15:59:51+03:00

Теперь там появятся новые знаки, автобусные остановки и разметка

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В понедельник, 11 февраля 2019 года, в Гагинском районе Нижегородской области началась реконструкция участка автомобильной дороги Субботино – Большая Уда. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в зоне проведения работ уже установлен знак, ограничивающий скорость транспортных средств до 40 километров в час.

Как заявил директор ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Денис Цветков, эта дорога находится в аварийном состоянии.

- Вне населенного пункта она проходит в насыпи, имеет плохое щебеночное покрытие, кое-где имеется остатки старого асфальтобетона. Реконструкция этой дороги была вызвана необходимостью приведения ее в нормативное состояние. После ремонта транспортная связь между данными населенными пунктами будет обеспечена круглый год, - пояснил он.

На территории села Ляпня объехать работы можно по соседним улицам. Участок будет огражден железобетонными блоками с сигнальными фонарями, которые зажигаются в темное время суток

На завершающей стадии реконструкции дорога будет обустроена: появятся новые знаки, автобусные остановки и разметка. Строительство объекта будет заканчиваться работами по рекультивации и благоустройству занимаемых земель.

ИСТОЧНИК KP.RU