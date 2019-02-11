Четыре светофора не работают в Нижнем Новгороде 11 февраля

11 Февр. 15:01 2019-02-11T15:01:03+03:00

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В понедельник, 11 февраля 2019 года, в Нижнем Новгороде были отключены от электроснабжения четыре светофора. Соответствующая информация размещена на сайте Центра организации дорожного движения.

Так, с девяти утра не работают три объекта: на пересечении улиц Ванеева и Республиканская, Ижорская и Республиканская, Нартова и Медицинская. Они были отключены в девять часов утра, а заработают в 17:00.

Также с 13:00 не работает светофор на перекрестке улиц Янки Купалы рядом с больницей №40. Объект будет подключен к сети в 17:00.

Напомним,в Нижегородском районе Нижнего Новгороде с 23 января 2019 года ограничено движение по одной из улиц. Причиной стали работы по прокладке теплотрассы. Ограничения будут сняты лишь 10 апреля. Автомобилистам рекомендовано быть внимательными во время движения и следовать указаниям дорожных знаков. До 18 февраля будет закрыт участок от дома №9 до дома №11, с 19 февраля до 15 марта – от дома №9 до дома №3, а с 16 марта до 10 апреля – от дома №3 до дома №26 на улице Малая Покровская.

ИСТОЧНИК KP.RU