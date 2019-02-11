2019-02-11T14:23:18+03:00
Происшествия

Пассажир сломал ногу в нижегородском трамвае

Сейчас мужчина находится в больнице
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 10 февраля 2019 года, в Советском районе Нижнего Новгорода один из пассажиров трамвая получил серьезную травму ноги. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, инцидент произошел около семи часов утра на улице Нартова.

Водитель 1968 года рождения, который находился за рулем трамвая, допустил падение пассажира при резком торможении. В результате мужчина 1952 года рождения получил закрытый перелом левого бедра. Его пришлось госпитализировать с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в субботу, 9 февраля, в Нижегородской области произошли три смертельных ДТП с участием грузовика, погрузчика и автогрейдера. Водители этих спецмашин сбили пешеходов. Первая трагедия произошла около двух часов дня в Заволжье, вторая – в четыре часа в Балахнинском районе, а третья - в 18:00 на 61 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов в Дальнеконстантиновском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижегородской области построят овцеферму на 2000 голов
Володарск и Решетиха получат статус ТОСЭР
Стало известно, с каких улиц будут вывозить снег в ночь на 14 февраля
ЕЦМЗ закупит у единственного поставщика консервацию, чай и тушенку
Водитель маршрутки Бор – Нижний Новгород пойдет под суд за опасные перевозки
Нижегородцы обсудят благоустройство детской площадки в Автозаводском парке
В Лысковском районе зарегистрирован случай заражения трихинеллезом
Глеб Никитин: «Предложения Нижегородской области поддержаны на заседании Госсовета»
Массовая регистрация браков пройдет на катке «Зимняя сказка» 14 февраля
Житель Шахуньи убил свою соседку табуретом
В Нижнем Новгороде стартовал проект Global City Hackathon
Задержанный за взятку Николай Ингликов лишился мандата депутата думы Нижнего Новгорода
Нижегородцы могут пожаловаться на сосульки по «горячей линии»
Пожилая нижегородка погибла под колесами грузовика в Канавинском районе
Владимир Панов встретится с жителями Приокского района 27 февраля
Пилотный веломаршрут появится в Нижнем Новгороде к лету
«Торпедо» на выезде сразится с ярославским «Локомотивом» 13 февраля
Подрядчик вывез снег с центральных улиц Нижнего Новгорода после вмешательства прокуратуры
Автозаводскому парку вернут участок, ранее отданный под строительство аквапарка