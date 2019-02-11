Пассажир сломал ногу в нижегородском трамвае

11 Февр. 14:23 2019-02-11T14:23:18+03:00

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Вчера, 10 февраля 2019 года, в Советском районе Нижнего Новгорода один из пассажиров трамвая получил серьезную травму ноги. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, инцидент произошел около семи часов утра на улице Нартова.

Водитель 1968 года рождения, который находился за рулем трамвая, допустил падение пассажира при резком торможении. В результате мужчина 1952 года рождения получил закрытый перелом левого бедра. Его пришлось госпитализировать с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в субботу, 9 февраля, в Нижегородской области произошли три смертельных ДТП с участием грузовика, погрузчика и автогрейдера. Водители этих спецмашин сбили пешеходов. Первая трагедия произошла около двух часов дня в Заволжье, вторая – в четыре часа в Балахнинском районе, а третья - в 18:00 на 61 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов в Дальнеконстантиновском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU