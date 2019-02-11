Самухин, Колосов и Сдобняков назначены заместителями мэра Нижнего Новгорода

11 Февр. 13:58 2019-02-11T13:58:34+03:00

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал распоряжение о назначении Леонида Самухина, Романа Колосова и Виктора Сдобнякова на посты заместителей главы администрации. Как сообщает пресс-служба мэрии, до 11 февраля они были исполняющими обязанности.

Напомним, Самухин и Колосов заняли эти должности в октябре прошлого года. В зоне ответственности первого находятся департаменты строительства и капитального ремонта, градостроительного развития и архитектуры, второго – департаменты дорожного хозяйства и транспорта.

Сдобняков был назначен исполняющим обязанности замглавы администрации в декабре. Перед ним поставлена задача разработать программу по благоустройству города на 2019 год. Кроме того, он будет заниматься подготовкой к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Сдобняков курирует работу департамента жилья и инженерной инфраструктуры, управления благоустройства, управления по безопасности и мобилизационной подготовке, а также управления делами.

ИСТОЧНИК KP.RU