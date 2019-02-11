2019-02-11T13:16:51+03:00
Общество

Финны поблагодарили правительство Нижегородской области за биржу контактов

Мероприятие прошло 6 февраля
Валерия ГРОМОВА
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Финско-Российская торговая палата поблагодарила правительство Нижегородской области за проведение биржи контактов, в которой приняли участие местные компании. Как сообщает пресс-служба губернатора, соответствующее заявление в своем письме сделал старший советник Финско-Российской торговой палаты Евгений Коробкин.

По его словам, прошедшее 6 февраля мероприятие «стало лучшим за всю историю сотрудничества».

Напомним, биржа контактов с участием нижегородских и финских деловых кругов прошла в прошлую среду в столице Приволжья. В ней приняли участие около ста человек и более сорока местных компаний.

По словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, в ходе мероприятия представители нижегородских и финских предприятий обсудили возможности взаимодействия в области экологически рационального высокотехнологичного производства, переработки отходов и строительства.

Кстати, Коробкин пригласил представителей нижегородского правительства поучаствовать в ежегодном инвестиционном форуме финских компаний в мае 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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