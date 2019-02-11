Житель Нижнего Новгорода напал с ножом на доставщика суши

11 Февр. 13:02 2019-02-11T13:02:55+03:00

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Прокуратура Советского района Нижнего Новгорода направила в суд уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина обвиняется по статье «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Пьяный нижегородец заказал на дом суши в одной из служб доставок. Однако расплачиваться за покупку он не желал, а просто подкараулил доставщика у подъезда и напал на него с ножом. Пакет с едой мужчине удалось отобрать. Сумма заказа превысила, кстати, 1100 рублей.

Санкция вышеуказанной статьи Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU