В Нижнем Новгороде разыскивают пропавшего 15-летнего Алексея Баканова

11 Февр. 12:26 2019-02-11T12:26:04+03:00

В последний раз его видели 9 февраля в Автозаводском районе

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Волонтеры из поисково-спасательной группы «Рысь» просят помощи в поисках 15-летнего нижегородца. Алексей Баканов пропал 9 февраля 2019 года.

Как сообщается на официальной странице ПСГ в соцсетях, подросток ушел из дома на улице Орбели (Автозаводский район) и пропал.

Приметы Алексея: худощавое телосложение, рост 175 сантиметров, темно-русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения мальчик был одет в серо-синюю ветровку, темные штаны и серо-синие кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого подростка, просим сообщить ее волонтерам по телефону 8-831-283-82-00 или сразу в полицию по номеру 102.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района. Маша помладше пропала 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU