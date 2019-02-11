Порядка 10 обращений поступили в Роспотребнадзор после массового отравления хлором в нижегородском бассейне

11 Февр. 12:09 2019-02-11T12:09:39+03:00

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Порядка десяти звонков от нижегородцев поступили в Роспотребнадзор после массового отравления хлором в одном из городских бассейнов. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о фитнес-клубе Gold's Fitness на улице Горького.

Для клиентов была организована специальная «горячая линия». Всем, кто позвонил, окажут правовую помощь.

Напомним, 6 февраля в спортивном клубе на улице Горького во время группового занятия в бассейне стало плохо сразу шестерым посетителям в возрасте от 8 до 15 лет. Троих из них сразу госпитализировали, остальные от госпитализации отказались. Однако вечером стало плохо еще двоим ребятам, и они также были доставлены в больницу с предварительным диагнозом «Острое ингаляционное отравление хлором». На месте работали следователи и криминалисты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». От отравления хлором пострадали 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU