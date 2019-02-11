2019-02-11T12:09:39+03:00
Происшествия

Порядка 10 обращений поступили в Роспотребнадзор после массового отравления хлором в нижегородском бассейне

Всем, кто позвонил, окажут правовую помощь
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Порядка десяти звонков от нижегородцев поступили в Роспотребнадзор после массового отравления хлором в одном из городских бассейнов. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о фитнес-клубе Gold's Fitness на улице Горького.

Для клиентов была организована специальная «горячая линия». Всем, кто позвонил, окажут правовую помощь.

Напомним, 6 февраля в спортивном клубе на улице Горького во время группового занятия в бассейне стало плохо сразу шестерым посетителям в возрасте от 8 до 15 лет. Троих из них сразу госпитализировали, остальные от госпитализации отказались. Однако вечером стало плохо еще двоим ребятам, и они также были доставлены в больницу с предварительным диагнозом «Острое ингаляционное отравление хлором». На месте работали следователи и криминалисты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». От отравления хлором пострадали 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижегородской области построят овцеферму на 2000 голов
Володарск и Решетиха получат статус ТОСЭР
Стало известно, с каких улиц будут вывозить снег в ночь на 14 февраля
ЕЦМЗ закупит у единственного поставщика консервацию, чай и тушенку
Водитель маршрутки Бор – Нижний Новгород пойдет под суд за опасные перевозки
Нижегородцы обсудят благоустройство детской площадки в Автозаводском парке
В Лысковском районе зарегистрирован случай заражения трихинеллезом
Глеб Никитин: «Предложения Нижегородской области поддержаны на заседании Госсовета»
Массовая регистрация браков пройдет на катке «Зимняя сказка» 14 февраля
Житель Шахуньи убил свою соседку табуретом
В Нижнем Новгороде стартовал проект Global City Hackathon
Задержанный за взятку Николай Ингликов лишился мандата депутата думы Нижнего Новгорода
Нижегородцы могут пожаловаться на сосульки по «горячей линии»
Пожилая нижегородка погибла под колесами грузовика в Канавинском районе
Владимир Панов встретится с жителями Приокского района 27 февраля
Пилотный веломаршрут появится в Нижнем Новгороде к лету
«Торпедо» на выезде сразится с ярославским «Локомотивом» 13 февраля
Подрядчик вывез снег с центральных улиц Нижнего Новгорода после вмешательства прокуратуры
Автозаводскому парку вернут участок, ранее отданный под строительство аквапарка