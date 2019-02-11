2019-02-11T11:52:58+03:00
Происшествия

Три пешехода погибли под колесами спецтехники в Нижегородской области в минувшую субботу

Одна из пострадавших скончалась в больнице
Валерия ГРОМОВА
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В субботу, 9 февраля 2019 года, в Нижегородской области произошли три смертельных ДТП с участием грузовика, погрузчика и автогрейдера. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, водители этих спецмашин сбили пешеходов.

Первая трагедия произошла около двух часов дня в Заволжье на улице Грунина. Водитель грузовика марки «Шанкси» наехал на пенсионерку – женщину 1944 года рождения, - которая переходила дорогу часть перед близко идущим транспортом вне зоны видимости «зебры». От полученных травм пострадавшая скончалась в местной больнице.

В четыре часа в Балахнинском районе тоже погибла женщина 1944 года рождения. Ее сбил водитель фронтального погрузчика, который не убедился в безопасности маневра при движении задним ходом. ДТП произошло в поселке 1 Мая на Садовой улице.

Через два часа – в 18:00 – на 61 километре автодороги Нижний НовгородСаратов в Дальнеконстантиновском районе водитель автогрейдера насмерть сбил мужчину 1958 года рождения, который стоял на обочине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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