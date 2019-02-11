«Торпедо» на выезде сразится с екатеринбургским «Автомобилистом» 11 февраля

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-11T10:26:25+03:00

Очередной матч КХЛ начнется в 17:00 по московскому времени

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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» отправился на выездную игру с екатеринбургским «Автомобилистом». Матч Континентальной хоккейной лиги начнется 11 февраля в 17:00 по московскому времени.

Это будет уже четвертая встреча «Торпедо» и «Автомобилиста» за текущий сезон. В первый раз они играли в Екатеринбурге 22 ноября. Тогда нижегородцы одержали победу со счетом 3:1.

Следующий матч проходил 21 декабря на льду в КРК «Нагорный». Тогда гости победили с разгромным счетом 5:1. В третий раз команды снова сражались в Нижнем Новгороде 12 января. «Торпедо» обыграло «Автомобилист» со счетом 3:2.

Напомним, на сегодняшний день автозаводцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Кстати, подробное расписание игр нижегородского «Торпедо» на текущий сезон можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU