2019-02-11T10:07:46+03:00
Происшествия

56-летний мужчина погиб на пожаре в Красных Баках 10 февраля

Причиной случившегося стала неосторожность при курении
Валерия ГРОМОВА
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В воскресенье, 10 февраля 2019 года, в районном поселке Красные Баки загорелась одна из квартир в жилом доме. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 21:40.

Когда спасатели прибыли на место вызова, то увидели открытое горение внутри квартиры через оконный проем. В подъезде было очень много дыма. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам 20 человек, двое из которых – дети.

В результате обгорело имущество, а также внутренняя отделка площадью 36 квадратных метров. В квартире было найдено тело мужчины 1962 года рождения. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 14 человек личного состава и четыре спецмашины.

Причиной трагедии стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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