2019-02-11T09:36:51+03:00
Общество

Житель Кулебак предстал перед судом за «пьяную» езду на мопеде

Его задержали уже во второй раз
Валерия ГРОМОВА
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Несколько дней назад суд вынес приговор в отношении жителя Кулебакского района, который совершил преступление, предусмотренное статьей «Управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, 33-летний мужчина уже привлекался к ответственности за то, что ездил пьяный за рулем. Однако это его ничему не научило. Во второй раз его задержали, когда он управлял мопедом в состоянии алкогольного опьянения.

В результате суд приговорил нижегородца к восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на два с половиной года. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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