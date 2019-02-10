31-летняя женщина украла у нижегородки кошелек в аптеке

СЕГОДНЯ 17:41 2019-02-10T17:41:44+03:00

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В Сормовском районе Нижнего Новгорода сотрудники полиции раскрыли кражу кошелька. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о преступлении поступило в отдел полиции 20 января 2019 года. Потерпевшая рассказала, что находилась в помещении аптеки, когда неизвестное лицо похитило кошелек с деньгами из ее сумки. Тем самым ей был причинен материальный ущерб на сумму более пяти тысяч рублей.

Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность злоумышленницы и задержать ее. Как выяснилось, к совершению преступления причастна 31-летняя жительница Нижегородской области. В настоящее время она заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Нижнем Новгороде молодая мать обокрала квартиру, которую снимала. Сумма причиненного ущерба составила более 180 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU