Оборот розничной торговли увеличился в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 15:14 2019-02-10T15:14:43+03:00

По итогам 2018 года регион стал третьим в ПФО и девятым в РФ по этому показателю

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По итогам 2018 года оборот розничной торговли в Нижегородской области составил 738,9 миллиарда рублей при темпе роста в сопоставимых ценах 103,1% к 2017 году. Об этом со ссылкой на региональный минпромторг сообщает пресс-служба облправительства.

Согласно информации, нижегородцы в 2018 году приобретали в основном товары непродовольственной группы. Доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составила 46,6%, а непродовольственных товаров – 53,4%. Ежегодная тенденция к снижению доли продовольственных товаров наблюдается в регионе с 2015 года.

По обороту розничной торговли в 2018 году Нижегородская область заняла 3 место среди регионов Приволжского федерального округа и 9 место в Российской Федерации.

Кроме того, в 2018 году оборот общественного питания в Нижегородской области увеличился на 9,6% и составил 27,4 миллиардов рублей, а объем оказанных услуг бытового характера – на 8,7% и составил 19,7 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU