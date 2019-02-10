2019-02-10T12:35:41+03:00
Общество

Студенты НГИЭУ смогут принять участие в летней школе в Белграде

Княгининский университет подписал ряд соглашений о сотрудничестве с сербскими вузами
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Княгининский университет подписал соглашения с несколькими вузами Республики Сербия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в частности, соглашение подписано с Белградским государственным университетом, имеющим опыт по цифровизации процессов в госструктурах. С ним достигнуты договоренности о сотрудничестве в реализации проекта «Умный малый город» и «Цифровой муниципалитет», а студенты из Княгининского университета смогут принять участие в летней школе в Белграде.

С Институтом международной экономики и политики была достигнута договоренность о научном обмене и проведении совместных научных исследований в области экономики. Также было подписано соглашение о сотрудничестве с Нови-Садском университетом о размещении публикаций профессорско-преподавательского состава НГИЭУ в научных издательствах сербского университета, которые входят в базу Scopus и Web of Science.

ИСТОЧНИК KP.RU

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