В Нижнем Новгороде молодая мать обокрала квартиру, которую снимала
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода полицейские раскрыли кражу, совершенную год назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как было установлено, в феврале 2018 года 27-летняя жительница Нижегородской области тайно похитила имущество из квартиры в одном из домов на Южном бульваре, которую снимала. Злоумышленница украла мебель, холодильник, стиральную машину и микроволновую печь. Общая сумма ущерба составила 181 тысячу рублей. Похищенную бытовую технику и мебель женщина продала неизвестным лицам, а вырученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В отношении подозреваемой, которая сейчас находится в декретном отпуске, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU