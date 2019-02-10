В Нижнем Новгороде молодая мать обокрала квартиру, которую снимала

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-10T11:05:44+03:00

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода полицейские раскрыли кражу, совершенную год назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как было установлено, в феврале 2018 года 27-летняя жительница Нижегородской области тайно похитила имущество из квартиры в одном из домов на Южном бульваре, которую снимала. Злоумышленница украла мебель, холодильник, стиральную машину и микроволновую печь. Общая сумма ущерба составила 181 тысячу рублей. Похищенную бытовую технику и мебель женщина продала неизвестным лицам, а вырученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В отношении подозреваемой, которая сейчас находится в декретном отпуске, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU