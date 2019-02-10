2019-02-10T09:25:11+03:00
Общество

Нижегородские предприниматели смогут получить консультацию в региональном минпроме

В Павлове и Ворсме консультации по мерам поддержки МСП и другим вопросам получили уже более 70 предпринимателей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Более 70 предпринимателей получили консультации по мерам государственной поддержки МСП на выездном совещании, состоявшемся на площадке бизнес -инкубатора в городе Павлово Нижегородской области. Об этом со ссылкой на региональный минпром сообщает пресс-служба облправительства.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что выездные совещания в районах области ведомство теперь проводит в новом формате – предприниматели могут сами выбрать специалистов, которые приедут на мероприятие.

- По опыту проведения таких совещаний мы знаем, что у предпринимателей есть вопросы не только по направлению работы нашего министерства. И у нас есть возможность пригласить на наши совещания любых специалистов из других ведомств. Но, чтобы нам не пришлось вывозить весь десант специалистов, предпринимателям предлагается сформировать список вопросов заранее, - отметил Максим Черкасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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