2019-02-09T18:50:25+03:00
Общество

Случай незаконной охоты на кабанов выявили в Починковском районе

Всего с начала года на территории региона выявлено 152 нарушения природоохранного законодательства
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Починковском районе Нижегородской области выявили случай незаконной охоты на кабанов. Об этом сообщили в комитете по охране объектов животного мира Нижегородской области.

По данным ведомства, с начала 2019 года государственными инспекторами выявили 152 нарушения требований природоохранного законодательства.

- Охотоведом задержаны гражданине без разрешительных документов на охоту, перевозившие на снегоходе с прицепом туши добытых кабанов. Материалы дела были направлены в отделение полиции, - сообщили в ведомстве. - В ходе оперативных мероприятий у граждан изъято четыре единицы гладкоствольного оружия, снегоход с прицепом и две туши кабанов в возрасте до одного года.

Кстати, сами охотники не признались в содеянном. Они свои действия объяснили тем, что они нашли кабанов и решили их забрать.

- На самом деле перевозка охотничьих животных без разрешительных документов на охоту приравнивается к охоте, - сообщили в Госохотнадзоре.- В настоящее время по данному делу проводится расследование. Туши добытых животных доставлены в региональный комитет госветнадзора на патологическую экспертизу и утилизацию.

Кстати, размер материального ущерба за одну особь кабана составляет от 90 тысяч до 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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