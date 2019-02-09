В Нижегородской области вырос объем инвестиций в сельское хозяйство

СЕГОДНЯ 14:51 2019-02-09T14:51:06+03:00

В 2018 году Глеб Никитин подписал соглашения о строительстве двух свинокомплексов и крупного молочно-товарного комплекса

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В Нижегородской области за последний год вырос объем инвестиций в сельское хозяйство. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Изменения вполне заметны и по цифрам, которые представил региональный минсельхоз. Если по итогам всего 2016 года объем привлеченных в сельское хозяйство инвестиций составил 8,4 миллиарда рублей, то по итогам только девяти месяцев 2018 года уже 8 миллиардов рублей.

- В 2018 году губернатор Нижегородской области подписал соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и ООО «Правдинское Свино Производство-2» о строительстве двух свиноводческих комплексов. Каждый из них рассчитан на 6 тысяч голов свиноматок, - сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. - Реализация этих инвестпроектов позволит достичь полной самообеспеченности региона свининой. Это серьезное достижение, ведь еще несколько лет назад Нижегородская область занимала одно из последних мест в ПФО по производству свинины.

ИСТОЧНИК KP.RU