Бесплатные консультации для пенсионеров и льготников пройдут в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:22 2019-02-09T13:22:50+03:00

Записаться на прием можно до 21 февраля 2019 года

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Безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории, состоятся в Нижнем Новгороде 26 февраля 2019 года. Мероприятие начнется в 14:00 в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области, сообщает пресс-служба облправительства.

Согласно информации, на вопросы нижегородских пенсионеров и льготников будут отвечать специалисты министерства социальной политики Нижегородской области, а также государственно-правового департамента Нижегородской области.

Записать на прием можно до 21 февраля по будним дням с 9:00 до 18:00, в пятницу – до 17:00 по адресу: город Нижний Новгород, улица Костина, дом 2, кабинет 22. Кроме того, запись ведется также по телефонам (831) 439-04-98, 430-96-39.

Напомним, за период с 28 января по 4 февраля 2019 года в Нижегородской области подешевели свинина, куриные яйца и лук.

ИСТОЧНИК KP.RU