В Нижегородской области подешевели свинина и куриные яйца

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-09T10:08:07+03:00

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За период с 28 января по 4 февраля 2019 года в Нижегородской области подешевели свинина, куриные яйца и лук. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики, за последнюю неделю средняя цена на свинину снизилась на 1,7%, - говорится в сообщении. – Куриные яйца подешевели на 3,6%, лук – на 3,8%. Также в регионе упали цены на картофель, вермишель и ржаной хлеб.

К слову, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,7% меньше среднероссийского показателя. Чтобы обеспечить такие показатели, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже сообщил об увеличении господдержки фермерства в регионе в 2019 году.

- В 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 миллиона рублей, что позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11 грантов на развитие семейных ферм и оказать поддержку 1 сельскохозяйственному кооперативу, - напомнил глава региона Глеб Никитин. - В 2019 году финансирование поддержки фермерства по этим программам будет увеличено почти на 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU