Глеб Никитин поздравил нижегородских и российских дипломатов с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 18:14 2019-02-08T18:14:52+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с наступающим Днем дипломатического работника Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Чрезвычайных и Полномочных послов России в зарубежных странах, а также руководителя представительства МИД России в Нижнем Новгороде Сергея Малова и сотрудников представительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- На протяжении всей истории существования отечественной дипломатии сотрудники наших дипломатических ведомств способствовали политическому успеху нашего государства. Российских дипломатов отличает высокий профессионализм, интеллектуальный потенциал и патриотизм, а представительство МИД России в Нижнем Новгороде является нашим постоянным и надежным партнером в работе с зарубежными странами, - отметил Глеб Никитин, пожелав всем дипломатам доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в служении на благо Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU