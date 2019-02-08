Аттестат и дипломы экс-депутата Валерия Гельжиниса признаны недействительными

СЕГОДНЯ 17:53 2019-02-08T17:53:43+03:00

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Прокуратура добилась аннулирования школьного аттестата и двух дипломов бывшего депутата думы Нижнего Новгорода Валерия Гельжиниса. Об этом сообщается на сайте Канавинского районного суда.

Установлено, что в 2015 году, идя на выборы в гордуму по одномандатному округу № 16, Гельжинис предоставил в избирком документы, среди которых был диплом об окончании Астраханского морского колледжа.

Прокурорская проверка показала, что в 1991 году ответчик в связи с поступлением в речное училище был отчислен из состава учащихся средней общеобразовательной школы. Соответственно аттестат о получении среднего образования ему не выдавался.

В 1994 году Гельжиниса отчислили из морского колледжа за неуспеваемость. Поэтому и там диплом ему не достался.

В 2016 году будущий депутат решил поступить в негосударственный вуз. При поступлении он предоставил аттестат о среднем образовании и диплом об окончании морского колледжа в Астрахани. Его зачислили в университет.

В пятницу, 8 февраля 2019 года, районный суд удовлетворил исковые требования прокурора Нижнего Новгорода. Аттестат и два диплома Валерия Гельжиниса признаны недействительными.

ИСТОЧНИК KP.RU