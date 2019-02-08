Губернатор подписал распоряжение об увольнении Алексея Сырова с поста министра строительства
Министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров покидает занимаемую должность по собственному желанию. Соответствующее распоряжение 8 февраля подписал глава региона Глеб Никитин, передает пресс-служба облправительства.
И. о. министра строительства назначен первый замруководителя Анатолий Молев.
По словам губернатора, перед ведомством стоят масштабные задачи, в том числе ликвидация ветхого и аварийного фонда, рост в полтора раза объемов ввода жилья, участие в развитии территории Стрелки, создание инфраструктуры для кластера «Арзамас - Дивеево - Саров» и строительство школ с детсадами в новых ЖК. В приоритете решение проблем обманутых дольщиков.
Ранее «Комсомолка» со ссылкой на источники в правительстве писала, что причиной ухода Сырова стала его слабая работа с обманутыми дольщиками.
- Сыров не выстроил с ними диалога, не шел на личный контакт. Губернатор Глеб Никитин, его заместитель Сергей Морозов уделяют теме дольщиков огромное внимание, а министр будто не замечает их, - отмечают источники «Комсомолки».
ИСТОЧНИК KP.RU