Губернатор подписал распоряжение об увольнении Алексея Сырова с поста министра строительства

СЕГОДНЯ 16:45 2019-02-08T16:45:42+03:00

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Министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров покидает занимаемую должность по собственному желанию. Соответствующее распоряжение 8 февраля подписал глава региона Глеб Никитин, передает пресс-служба облправительства.

И. о. министра строительства назначен первый замруководителя Анатолий Молев.

По словам губернатора, перед ведомством стоят масштабные задачи, в том числе ликвидация ветхого и аварийного фонда, рост в полтора раза объемов ввода жилья, участие в развитии территории Стрелки, создание инфраструктуры для кластера «Арзамас - Дивеево - Саров» и строительство школ с детсадами в новых ЖК. В приоритете решение проблем обманутых дольщиков.

Ранее «Комсомолка» со ссылкой на источники в правительстве писала, что причиной ухода Сырова стала его слабая работа с обманутыми дольщиками.

- Сыров не выстроил с ними диалога, не шел на личный контакт. Губернатор Глеб Никитин, его заместитель Сергей Морозов уделяют теме дольщиков огромное внимание, а министр будто не замечает их, - отмечают источники «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU