2019-02-08T16:33:03+03:00
Общество

Около 30 нижегородских школ закрыто на карантин по гриппу и ОРВИ

Приостановлены также занятия в учреждениях дополнительного образования
Анастасия НАЗАРОВА
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Восемь детсадов (№ 72, 275, 5, 130, 271, 24, 60 и 363) и 27 школ (№ 137, 96, 176, 101, 69, 21, 40, 102, 30, 1, 14, 33, интернат № 5, 19, 35, 3, 135, 17, 174, 187, 49, 28, 44, 46, 76, 156, 27) пришлось закрыть на карантин по гриппу и ОРВИ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает департамент образования.

Частично закрыто 112 групп в 63 детсадах и 331 класс в 36 школах. Из-за достижения эпидемического уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ с 8 февраля приостановлены занятия в муниципальных учреждениях допобразования.

- Руководителям муниципальных учреждений всех видов отменить, по возможности, до особого распоряжения культурно-массовые мероприятия, проводимые в закрытых помещениях, - гласит приказ главы департамента культуры.

Временно прекращены занятия и в спортивных школах. Распоряжение вступит в силу с 11 февраля.

По данным нижегородского Роспотребнадзора, на конец января в областном центре заболеваемость ОРВИ выше эпидемических порогов на 13%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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