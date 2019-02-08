2019-02-08T16:28:31+03:00
Общество

«ЛУКОЙЛ» предупреждает о появлении фейковых писем

Коммерческие предложения, якобы подписанные гендиректором ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», рассылаются по электронной почте
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области участились случаи распространения фейковых коммерческих предложений от лица ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Об этом предупреждает пресс-служба компании.

- Пресс-служба обращает внимание всех заинтересованных лиц на факты распространения ложных сведений о продаже нефтепродуктов путем рассылки писем, якобы подписанных генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» с неправомерным использованием товарных знаков и фирменного стиля ПАО «ЛУКОЙЛ». Фальшивые коммерческие предложения распространяются с использованием электронных адресов и телефонных номеров, не имеющих отношения к организациям Группы «ЛУКОЙЛ», - гласит сообщение. – Компания не несет ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования подобных ложных сведений.

Напомним, при общении с незнакомыми адресатами необходимо проявлять осмотрительность и сверять информацию в представленных документах с официальным сайтом ПАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru (русскоязычная версия) и www.lukoil.com (англоязычная версия) и на страницах организаций Группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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