2019-02-08T16:25:11+03:00
Общество

Две управляющие компании Нижнего Новгорода обязали очистить крыши домов от сосулек

Губернатор Глеб Никитин поручил ГЖИ проверить крыши нижегородских домов на наличие сосулек
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Руководитель Госжилинспекции Игорь Сербул провел внеплановую проверку крыш на предмет наледи и сосулек в Нижнем Новгороде. Специалисты проехались по Нижегородскому и Советскому районам, сообщает пресс-служба облправительства.

Под домами красной линии в этих двух районах находятся тротуары, и сосульки на крышах представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью прохожих.

По словам Сербула, проблема сосулек, свисающих с крыш, обостряется ближе к весне. В связи с этим рейдов по выявлению проблемных место все больше.

- В такую погоду, как сейчас, инспекторы ГЖИ проверяют очистку крыш практически в ежедневном режиме. По всем выявленным нарушениям мы даем управляющей компании максимально короткие сроки для того, чтобы почистить крышу, - подчеркнул глава надзорного ведомства.

По итогам рейда предписания очистить крыши получили две управляющие компании. Добавим, что штраф за неубранные сосульки и наледь для ДУКов может достигать 300 тысяч рублей, для ТСЖ - 30-50 тысяч рублей.

Напомним, губернатор Глеб Никитин поручил ГЖИ проверить крыши нижегородских домов на наличие сосулек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор подписал распоряжение об увольнении Алексея Сырова с поста министра строительства
Около 30 нижегородских школ закрыто на карантин по гриппу и ОРВИ
«ЛУКОЙЛ» предупреждает о появлении фейковых писем
Пропавшие из нижегородского детсада мальчики найдены
Овцеводство и козоводство получат господдержку в Нижегородской области
Нижегородец задушил бывшую жену в день развода
В Нижнем Новгороде нашелся 15-летний Влад Королев
Нижегородцы смогут увидеть Меркурий невооруженным глазом
Появились подробности ДТП с участием пассажирского автобуса на Гребном канале
Следователи проводят обыски в дзержинской управляющей компании ООО «Управдом-Центр»
Водитель фургона погиб в результате столкновения с грузовиком и легковушкой
В Дзержинске при пожаре погибла 31-летняя женщина
Алексей Сыров покинет пост министра строительства Нижегородской области, - источник
В Нижегородской области сформирована комиссия по отбору кандидатов на пост министра социальной политики
Глеб Никитин поручил Госжилинспекции проверить крыши нижегородских домов на наличие сосулек
Жителя Арзамаса взяли под стражу за ложное сообщение о бомбе
ЕЦМЗ закупит кисломолочную продукцию для детсадов Нижнего Новгорода на 10 млн рублей
Нижегородец случайно стал виновником смерти родного брата
Глеб Андреев назначен первым заместителем главы администрации Дзержинска
Детский сад в ЖК «Цветы» планируют открыть весной 2019 года
Глеб Никитин провел с руководителем Росморречфлота Юрием Цветковым совещание по вопросам строительства низконапорного гидроузла
Обыски прошли у бывшего заместителя мэра Дзержинска Павла Воронина
18-летний парень до смерти избил родного дядю металлическим прутом и ограбил дачницу в Нижегородской области
51-летний Рафик Аванесян пропал в Зеленом Городе, уехав на такси
Мужчина и женщина, угрожая монтажкой, похитили полмиллиона рублей у семейной пары в Нижегородской области
Пятеро детей госпитализированы после отравления хлором в нижегородском фитнес-клубе