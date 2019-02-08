Две управляющие компании Нижнего Новгорода обязали очистить крыши домов от сосулек

СЕГОДНЯ 16:24 2019-02-08T16:25:11+03:00

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Руководитель Госжилинспекции Игорь Сербул провел внеплановую проверку крыш на предмет наледи и сосулек в Нижнем Новгороде. Специалисты проехались по Нижегородскому и Советскому районам, сообщает пресс-служба облправительства.

Под домами красной линии в этих двух районах находятся тротуары, и сосульки на крышах представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью прохожих.

По словам Сербула, проблема сосулек, свисающих с крыш, обостряется ближе к весне. В связи с этим рейдов по выявлению проблемных место все больше.

- В такую погоду, как сейчас, инспекторы ГЖИ проверяют очистку крыш практически в ежедневном режиме. По всем выявленным нарушениям мы даем управляющей компании максимально короткие сроки для того, чтобы почистить крышу, - подчеркнул глава надзорного ведомства.

По итогам рейда предписания очистить крыши получили две управляющие компании. Добавим, что штраф за неубранные сосульки и наледь для ДУКов может достигать 300 тысяч рублей, для ТСЖ - 30-50 тысяч рублей.

Напомним, губернатор Глеб Никитин поручил ГЖИ проверить крыши нижегородских домов на наличие сосулек.

ИСТОЧНИК KP.RU