Овцеводство и козоводство получат господдержку в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 14:34 2019-02-08T14:35:28+03:00

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Козоводство и овцеводство получат государственную поддержку в Нижегородской области. По словам главы региона Глеба Никитина, принято решение дополнить перечень получателей субсидий на строительство и реконструкцию животноводческих объектов.

- С 2019 года господдержку смогут получить хозяйства, планирующие строительство или реконструкцию объектов по содержанию мелкого рогатого скота. Кроме того, субсидии могут быть направлены на создание вспомогательных производственных зданий на имеющихся площадках по производству молока, - добавил губернатор.

Никитин признал, что прежде овцеводство и козоводство в регионе развивалось слабо, хотя экологически чистое козье или овечье молоко готовы покупать многие нижегородцы.

Вдобавок ко всему господдержка положительно скажется на развитии фермерства в районах Нижегородской области и создании в селах новых рабочих мест.

Напомним, на реализацию программы «Развитие молочного скотоводства с применением современных технологических решений в Нижегородской области» в текущем году выделено 545 млн рублей (на 290,7 млн больше, чем годом ранее).

ИСТОЧНИК KP.RU