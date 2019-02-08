Нижегородец задушил бывшую жену в день развода

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-08T13:29:49+03:00

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Житель Сормовского района областного центра подозревается в убийстве бывшей жены. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, преступление было совершено 7 февраля в квартире дома по улице Федосеенко. В ходе ссоры бывший глава семейства задушил экс-супругу. А чтобы скрыть преступление, 37-летний мужчина вынес бездыханное тело 37-летней женщины в подъезд и спрятал в ящике.

Подозреваемого задержали, свою вину он признал.

Добавим, что пара развелась в день совершения преступления. 7 февраля потерпевшая зашла в квартиру, чтобы решить бытовые вопросы.

Скоро в отношении обвиняемого будет избрана мера пресечения.

Напомним, в Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство любовницы, совершенное с особой жестокостью. Инцидент произошел вечером 4 февраля в доме в одном из населенных пунктов Гагинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU