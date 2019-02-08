Нижегородцы смогут увидеть Меркурий невооруженным глазом

СЕГОДНЯ 12:51 2019-02-08T12:51:01+03:00

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В феврале на небе будут видны все пять планет, доступных для наблюдений невооруженным глазом. Об этом сообщается на сайте Нижегородского планетария.

Пока по вечерам хорошо виден лишь Марс, однако с 18 февраля начнется вечерняя видимость Меркурия. Специалисты отмечают, что за Марсом можно наблюдать сразу, как только небо начинает темнеть. Он виден как яркая красновато-оранжевая звезда.

Меркурий же расположится недалеко от места, где заходит Солнце. И по мере того, как Солнце опускается, Меркурий становится ярче. Только наблюдать за ним надо сразу после заката (он находится низко над горизонтом).

Что касается Венеры, Юпитера и Сатурна, то эти планеты ярко светят по утрам перед восходом Солнца в юго-восточной стороне неба.

ИСТОЧНИК KP.RU