Появились подробности ДТП с участием пассажирского автобуса на Гребном канале

СЕГОДНЯ 12:33 2019-02-08T12:34:35+03:00

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Двадцать четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на Гребном канале утром 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

«Комсомольская правда» писала, что пассажирский автобус врезался в грузовик. По предварительной информации, пострадавших было 23. Однако на следующий день их оказалось 24.

Больше всех пострадал 66-летний водитель ПАЗа. Он госпитализирован с ушибом легких. У одного из пассажиров - 45-летней женщины - переломы правой голени и левой малоберцовой кости. Остальные отделались ушибами, у некоторых диагностировано сотрясение головного мозга. После осмотра врачами больницы им. Семашко 23 пассажира были отпущены домой.

В Управлении уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик «МАН», припаркованный на обочине.

ИСТОЧНИК KP.RU