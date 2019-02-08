2019-02-08T12:16:48+03:00
Происшествия

Следователи проводят обыски в дзержинской управляющей компании ООО «Управдом-Центр»

Вместе с сотрудниками ОБЭП они производят выемку документов
Анастасия НАЗАРОВА
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Следователи Главного следственного управления Нижегородской области и сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции обыскивают дзержинскую управляющую компанию «Управдом-Центр» и изымают документы.

По данным источников «Комсомольской правды - Нижний Новгород», на допрос в следственный комитет региона вызваны руководители управляющей компании Светлана Лямина и Александр Борисов.

Ранее «Комсомолка» сообщала про обыски в загородных домах бывшего заместителя главы администрации города Дзержинск Павла Воронина и экс-руководителя компании «Нижегородские коммунальные системы» Ильи Моклокова, прошедшие утром 7 февраля.

По предварительной информации, обыски в «Управдоме» и загородных домах связаны с расследованием фактов финансовых махинаций при управлении жилым фондом Дзержинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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