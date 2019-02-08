Водитель фургона погиб в результате столкновения с грузовиком и легковушкой

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-08T12:03:30+03:00

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Смертельное ДТП зафиксировано на 470 км трассы Москва - Уфа в Кстовском районе 7 февраля в 9.05. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

44-летний водитель фургона «Фиат Дукато» со стажем 29 лет не справился с управлением и боком врезался в грузовик «МАН», движущийся в попутном направлении. Затем он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Вольво», который в свою очередь врезался в автобус ПАЗ 32054.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Фиата» скончался на месте.

Напомним, утром 7 февраля на Гребном канале в Нижнем Новгороде пассажирский автобус протаранил припаркованный на обочине грузовик «МАН». В результате столкновения пострадали более 20 человек. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» публиковала фотографии и видео с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU