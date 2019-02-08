В Дзержинске при пожаре погибла 31-летняя женщина
Страшный пожар случился в квартире пятиэтажки на Новомосковской улице Дзержинска в ночь на 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о возгорании на первом этаже жилого дома поступила в 00.15. На момент прибытия спасателей из окна квартиры валил густой дым, в подъезде невозможно было дышать. Пришлось эвакуировать 12 человек, в том числе трех детей.
На месте пожара найдено тело 31-летней женщины. Пострадал и хозяин квартиры - 27-летний мужчина. Его доставили в больницу с ожогами 2-3 степени (4%).
Причина пожара установлена. К возгоранию привело неосторожное обращение с огнем хозяина жилплощади.
Также 8 февраля сотрудникам МЧС пришлось тушить пожар в селе Нелей городского округа Первомайск. Там ночью сгорел нежилой дом на площади 80 квадратных метров. Пострадавших не было.
ИСТОЧНИК KP.RU