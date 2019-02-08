В Нижегородской области сформирована комиссия по отбору кандидатов на пост министра социальной политики

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-08T10:35:45+03:00

Регистрация на портале будет идти до 14 февраля 2019 года

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Представители социальной сферы сформировали из своего состава комиссию по отбору кандидатов на пост министра социальной политики Нижегородской области. Круглый стол, посвященный вопросам отборочных процедур, состоялся 7 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участники круглого стола обратили особое внимание на компетенции, которыми, по их мнению, должен обладать будущий министр соцполитики. По их мнению, министр должен в первую очередь сформировать неравнодушную команду, способную слушать и слышать людей, быть открытым, сопереживающим и готовым в постоянном режиме взаимодействовать с представителями общественности.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, на портале «Команда правительства» уже оставлено более 250 наказов будущему министру. Куратор программы «Команда правительства», заместитель губернатора Андрей Бетин напомнил, что регистрация будет идти на портале до 14 февраля, а на пост на данный момент претендуют уже 25 человек.

- Уверен, что нижегородские общественники подойдут к отбору министра соцполитики так же ответственно и неравнодушно, как к своей работе с социально незащищенными группами жителей, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU