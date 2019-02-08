ЕЦМЗ закупит кисломолочную продукцию для детсадов Нижнего Новгорода на 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-08T10:43:05+03:00

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Единый центр муниципального заказа закупит для детсадов Нижнего Новгорода кисломолочную продукцию на 10 миллионов рублей. Речь идет о продукции, изготовленной МБУЗ «Молочная кухня», уточнили на муниципальном предприятии.

Так, в планах закупить биолакт, лактобактерин, бифилакт, бифидобактерин. Первая партия ожидается 12 февраля.

Отметим, что закупка и поставка кисломолочной продукции будут осуществляться в рамках проекта «Еда без вреда», разработанного ЕЦМЗ совместно с «Молочной кухней».

Ранее «Комсомольская правда» писала, что на Автозаводском молочной кухне введена в эксплуатацию новая автоматизированная линия по производству и розливу кисломолочной продукции, которая позволит наладить выпуск четырех новых продуктов для детей. Это В-кефир с отваров из гречневой муки, кефир с отваром из овсяной воды, кефир с отваром из рисовой муки «Малыш-крепыш» и ацидофильная паста «Милочка».

ИСТОЧНИК KP.RU