Нижегородец случайно стал виновником смерти родного брата

СЕГОДНЯ 18:32 2019-02-07T18:32:56+03:00

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В Ленинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, трагедия произошла вечером 22 декабря 2018 года в одном из домов по улице Кировской. Между двумя братьями произошла ссора, в ходе которой 26-летний потерпевший, в руках у которого находился нож, ударил брата кулаком в лицо. В ответ на это обвиняемый, пытаясь утихомирить молодого человека, оттолкнул его от себя. В результате потерпевший получил ножевое ранение. Потерпевшего сразу же госпитализировали, однако вскоре он скончался.

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полном объеме. Ранее судим он не был. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU