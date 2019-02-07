Детский сад в ЖК «Цветы» планируют открыть весной 2019 года

СЕГОДНЯ 16:58 2019-02-07T16:58:43+03:00

Детсад будет рассчитан на 320 мест и позволит закрыть около 12% очереди всего Приокского района

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Детский сад в микрорайоне «Цветы» должен быть введен в эксплуатацию уже весной этого года – об этом заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов в ходе инспекции строительства детсада в четверг, 7 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Новый детский сад будет рассчитан на 320 мест. В нем будут групповые залы, отдельные помещения для занятий с детьми, а также медицинский и пищевой блоки. Кроме того, в здание будет предусмотрен доступ для маломобильных групп населения. На данный момент основные работы уже выполнены – подведены все коммуникации, на 75% готова внутренняя отделка, проводится установка санфаянса, а уже в ближайшее время рабочие начнут клеить обои.

- Строительство детского сада идет в хорошем темпе. Ежедневно на стройплощадке работают до двухсот человек, а сдача объекта запланирована на конец марта, – сообщил Владимир Панов.

По словам главы Приокского района Михаила Шатилова, открытие нового детского садика позволит закрыть около 12% очереди всего района.

ИСТОЧНИК KP.RU