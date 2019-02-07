Глеб Никитин провел с руководителем Росморречфлота Юрием Цветковым совещание по вопросам строительства низконапорного гидроузла

СЕГОДНЯ 15:33 2019-02-07T15:33:38+03:00

На совещании также были рассмотрены предложения региона по компенсационным мероприятиям

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел с заместителем министра транспорта РФ, руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Юрием Цветковым совещание по вопросам предстоящего строительства низконапорного гидроузла на Волге. Встреча состоялась в Москве в среду, 6 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, гидроузел включен в Стратегию развития внутреннего водного транспорта РФ, и на его строительство из федерального бюджета будет выделено более 43 миллиардов рублей. Минэкологии региона подготовило предложения по компенсационным мероприятиям: посадке новых деревьев, инженерной защите и использованию извлеченного грунта – так, последний может быть использован, например, при строительстве дороги Неклюдово – Золотово или обхода Балахны.

По данным генпроектировщика, гидрологическая ситуация в Балахнинском районе сложная и нестабильная, город регулярно подтапливается.

- Нам необходимо учесть интересы жителей Нижегородской области при строительстве гидроузла. Нужно предпринимать меры для сохранения судоходства на Волге, но при этом минимизировать возможные последствия проведения масштабных работ, - отметил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU