18-летний парень до смерти избил родного дядю металлическим прутом и ограбил дачницу в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 14:05 2019-02-07T14:05:50+03:00

В ближайшее время он предстанет перед судом

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В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека, обвиняемого в избиении до смерти родного дяди и ограблении дачницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, 30 августа 2018 года в доме в деревне Тиханки Воскресенского района обвиняемый поссорился с родным дядей и, схватив металлический прут, сильно избил мужчину. 59-летний потерпевший был госпитализирован в районную больницу, а 3 сентября 2019 года скончался от полученных телесных повреждений.

Обвиняемого заключили под стражу. По его словам, ссора произошла якобы из-за того, что он заметил, будто подруга дяди пыталась похитить его продукты.

Кроме того, 27 августа 2018 года обвиняемый вместе с подельников похитил из дачного дома в рабочем поселке Воскресенское инструменты и бытовую технику. Общая сумма ущерба, причиненного владелице, составила около 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU