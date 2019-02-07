Мужчина и женщина, угрожая монтажкой, похитили полмиллиона рублей у семейной пары в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-07T12:42:26+03:00

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В Сеченовском районе заключены под сражу двое местных жителей, подозреваемых в разбойном нападении и похищении полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел 20 ноября 2018 года. 47-летний мужчина и 28-летняя женщина, спрятав лица под масками и вооружившись веревкой и монтажкой, незаконно проникли в жилой дом в поселке Кочетовка. Угрожая применением насилия хозяйке дома и ее сожителю, злоумышленники совершили хищение денежных средств в размере 500 тысяч рублей, после чего скрылись.

По данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело, но задержать соучастников удалось лишь 24 января 2019 года благодаря показаниям очевидцев. Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования взят на контроль районной прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU