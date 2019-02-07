2019-02-07T11:51:58+03:00
Происшествия

Пятеро детей госпитализированы после отравления хлором в нижегородском фитнес-клубе

Расследование уголовного дела продолжается
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде продолжается расследование уголовного дела по факту госпитализации нескольких детей с отравлением хлором. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, накануне, 6 февраля 2019 года, в одном из спортивных клубов в Нижегородском районе во время группового занятия в бассейне стало плохо сразу шестерым посетителям в возрасте от 8 до 15 лет. Троих из них сразу госпитализировали, остальные от госпитализации отказались. Однако вечером стало плохо еще двоим ребятам и они также были доставлены в больницу с предварительным диагнозом «Острое ингаляционное отравление хлором».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Изъяты пробы воды, находившейся в бассейне, а также документация. Ведется допрос работников бассейна и его посетителей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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