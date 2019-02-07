Портал для жалоб жителей на экологию и общественный транспорт хотят создать в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:34 2019-02-07T11:34:33+03:00

Планируется, что онлайн-платформа заработает в 2019 году

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Единый портал для взаимодействия жителей с администрацией Нижнего Новгорода по благоустройству, дорогам, ЖКХ, экологии и общественному транспорту планируется запустить в 2019 году. Об этом «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщил заместитель мэра Алексей Карапузов.

Чиновник напомнил, что в настоящее время работают портал «Наш Нижний» для обращений по вопросам ЖКХ и портал «Антиснег», где нижегородцы могут оставлять заявки по уборке снега, наледи и сосулек.

По словам Карапузова, задачей нового портала будет формирование единого электронного окна приема заявок от горожан с последующими диспетчеризацией для обработки в информационной системе и контролем качества исполнения заявок.

- Портал даст жителям возможность сообщать о любых проблемах без необходимости ходить по инстанциям и подавать бумажные документы, а администрации - возможность оперативно реагировать на запросы жителей, - уточнил заместитель мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU