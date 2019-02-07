2019-02-07T11:34:33+03:00
Общество

Портал для жалоб жителей на экологию и общественный транспорт хотят создать в Нижнем Новгороде

Планируется, что онлайн-платформа заработает в 2019 году
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Единый портал для взаимодействия жителей с администрацией Нижнего Новгорода по благоустройству, дорогам, ЖКХ, экологии и общественному транспорту планируется запустить в 2019 году. Об этом «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщил заместитель мэра Алексей Карапузов.

Чиновник напомнил, что в настоящее время работают портал «Наш Нижний» для обращений по вопросам ЖКХ и портал «Антиснег», где нижегородцы могут оставлять заявки по уборке снега, наледи и сосулек.

По словам Карапузова, задачей нового портала будет формирование единого электронного окна приема заявок от горожан с последующими диспетчеризацией для обработки в информационной системе и контролем качества исполнения заявок.

- Портал даст жителям возможность сообщать о любых проблемах без необходимости ходить по инстанциям и подавать бумажные документы, а администрации - возможность оперативно реагировать на запросы жителей, - уточнил заместитель мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
51-летний Рафик Аванесян пропал в Зеленом Городе, уехав на такси
Мужчина и женщина, угрожая монтажкой, похитили полмиллиона рублей у семейной пары в Нижегородской области
Пятеро детей госпитализированы после отравления хлором в нижегородском фитнес-клубе
10-балльные пробки сковали Нижний Новгород утром 7 февраля
Более 40 предприятий Нижегородской области провели переговоры с финскими партнерами
Около ста новых соцпроектов появилось в Нижегородской области в 2018 году
Движение трамваев №3 и №21 полностью возобновлено в Нижнем Новгороде
Снегопады и гололед снова ожидаются в Нижегородской области
БК «Нижний Новгород» разгромил «Людвигсбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
В Сарове гендиректор МП подозревается в ограничении прав строительной компании
Ушел из жизни известный нижегородский спортивный журналист Григорий Ожигин
Экс-глава администрации Арзамаса Игорь Киселев помещен под домашний арест
Сотрудник АТИ подозревается во взяточничестве в Нижнем Новгороде
Движение маршрутов трамваев №№ 3 и 21 временно закрыто в Нижнем Новгороде
Мать-одиночку из Балахны осудили за издевательство над двухлетним сыном
Экс-директор павловской школы Любовь Сачкова станет заместителем мэра Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде продлена работа вестибюля №1 станции метро «Кировская»
За минувшие сутки с улиц Нижнего Новгорода вывезено 18,7 тысячи кубометров снега
Заместителем мэра Нижнего Новгорода по вопросам образования станет Любовь Сачкова
Общественники призывают мэрию отказаться от строительства церкви в сквере на улице Прыгунова
Муниципальное предприятие «Инженерные сети» возглавил Сергей Кашеваров
Мужчина поджег любовницу из ревности в Нижегородской области