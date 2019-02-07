10-балльные пробки сковали Нижний Новгород утром 7 февраля

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-07T11:21:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в четверг, 7 февраля 2019 года, многие нижегородцы не смогли вовремя прийти на работу из-за 10-балльных пробок, сковавших город. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Так, особенно сложная дорожная ситуация отмечалась на основных магистралях: Московском и Казанском шоссе, проспектах Ленина и Гагарина, улицах Ванеева и Родионова, а также на метромосту в направлении центра города. Кроме того, в Нижнем Новгороде произошло большое количество ДТП – от мелких до весьма крупных. К примеру, на Набережной Гребного канала столкнулись грузовик и автобус, 24 человека пострадали.

По данным на 11 часов утра 7 февраля ситуация в городе остается достаточно непростой – пробки оцениваются в шесть баллов, движение затруднено, особенно в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU