2019-02-06T18:23:43+03:00
Общество

Более 40 предприятий Нижегородской области провели переговоры с финскими партнерами

Поставки нижегородского минерального топлива и нефти в Финляндию выросли в 5,7 раз, а продуктов неорганической химии – в 9,9 раз
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Финские предприятия заинтересованы в сотрудничестве с нижегородским бизнесом в сфере экологии и строительства. Об этом заявила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева по итогам биржи контактов с участием нижегородских и финских компаний, сообщает пресс-служба облправительства.

- Сегодняшнее мероприятие послужило эффективной площадкой для деловых переговоров, установления тесных партнерских связей и появления новых совместных проектов, - отметила Ольга Гусева.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 40 нижегородских предприятий – в основном представители среднего и малого бизнеса.

По данным департамента внешних связей правительства Нижегородской области, объем поставок нижегородского минерального топлива и нефти в Финляндию выросли в 5,7 раз, а продуктов неорганической химии – в 9,9 раз.

Напомним, Нижегородская область планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с 3 до 6 миллиардов долларов в год – об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам координационного совета по промышленности, который прошел в регионе 10 декабря 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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