2019-02-06T18:07:14+03:00
Общество

Около ста новых соцпроектов появилось в Нижегородской области в 2018 году

Инновационные социальные услуги смогли получить около трех тысяч нижегородцев
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Около ста новых проектов социальных предпринимателей стартовало в Нижегородской области в 2018 году. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

- По статистике, каждый из социальных предпринимателей в течение года помог в среднем 300 нижегородцам, а всего новые социальные услуги получили около трех тысяч человек. Конечно, это сравнительно небольшие цифры, но важно, что эти проекты предложили нижегородцам возможности, которых до сих пор не было: например, более тщательный уход на дому за тяжелобольными и пожилыми людьми, дополнительные образовательные программы для детей с особенностями здоровья, - отметил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что принято решение о том, что лучшие проекты получат господдержку – то есть эти социальные услуги будут бесплатными для горожан, как в госучреждениях. Кроме того, с начала 2018 года в регионе стартовала программа льготного кредитования для социального бизнеса по ставке в 6,5% без залога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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