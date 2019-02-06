2019-02-06T15:59:15+03:00
Общество

Снегопады и гололед снова ожидаются в Нижегородской области

Непогода продлится до вечера 7 февраля
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Сильные снегопады снова надвигаются на Нижегородскую область. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает региональный Центр управления в кризисных ситуациях.

Согласно информации, вечером 6 февраля в большинстве районов Нижегородской области и в городе Нижнем Новгороде ожидается сильный снег, местами мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега и метель. Непогода сохранится также ночью и днем 7 февраля 2019 года.

Из-за ненастья прогнозируется ухудшение видимости на дорогах до 500 метров и менее, а также снежные заносы, накат и гололедица. Поэтому водителям рекомендуется быть особенно внимательными в поездках, а при нехватке опыта – вообще воздержаться от выезда на личных автомобилях.

Температура воздуха составит -5...-7 градусов днем и -8...-10 градусов ночью. Ветер юго-восточный, до трех метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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