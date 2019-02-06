2019-02-06T14:49:29+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» разгромил «Людвигсбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Матч завершился со счетом 59:85
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» разгромил в гостях немецкий «Людвигсбург». Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.

Согласно информации, матч завершился со счетом 59:85. Эта победа позволила клубу выйти в плей-офф Лиги чемпионов, престижного европейского турнира, который организует Международная федерация баскетбола. Это очень радостное и долгожданное событие не только для нижегородских, но и для российских болельщиков – до сих пор ни одному российскому баскетбольному клубу не удавалось добиться такого результата!

- До последнего решалась судьба путевки, и положительный результат стал настоящей радостью для всех поклонников нижегородского и российского баскетбола, - поздравил нижегородцев с победой губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Ждем жеребьевки, чтобы узнать соперника в 1/8 финала и продолжаем болеть за нижегородцев. Желаю удачи!

Соперник «Нижнего Новгорода» по 1/8 финала определится с помощью жеребьевки, которая пройдет в прямом эфире 8 февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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